Коты Эрмитажа

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24 июня, 12:37
Кот-оракул Кубка конфедераций предсказал победу португальцам в матче с новозеландцами
Петр Ковалев/ТАСС
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Встреча Португалия - Новая Зеландия пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, начало - 18:00 мск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Эрмитажный кот Ахилл, оракул петербургской части Кубка конфедераций, сделал в субботу свое третье предсказание относительно исхода матчей. Он предсказал победу сборной Португалии в игре со сборной Новой Зеландии.

"Ахиллу было предложено два способа выразить свое мнение: попробовать еду из мисок с флагами стран или зайти в один из домиков с флагами, - рассказала ТАСС ветврач эрмитажных котов Анна Кондратьева. - От еды он снова отказался, видимо, ему не нравится есть на людях, он же кот Эрмитажа, но домик с флагом Португалии выбрал весьма решительно" .

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Первый прогноз кота сбылся - он предсказал победу сборной России над Новой Зеландией в стартовом матче турнира. Во второй раз он прогнозировал победу Австралии над Камеруном, но матч закончился ничьей.

Кондратьева отметила, что второе предсказание кота, сделанное 22 июня, было неправильно интерпретировано. "Он не зашел в домик Австралии, а приблизился к нему и перемахнул через сооружение, - сказала ветврач. - Это было истолковано как прогноз на победу, а, видимо, таким необычным поведением он намекал на ничью".

По словам Кондратьевой, точность прогнозов, сделанных петербургскими котами для Олимпийских игр в Сочи и конкурсов Евровидения, составляет 85-100%.

После завершения "футбольных обязанностей" Ахилл будет искать хозяев на благотворительных выставках по пристройству животных, которые ежемесячно проводит городской Музей кошки и котокафе "Республика кошек". На право стать хозяевами Ахилла претендуют уже более 20 человек, в том числе участвующие в Кубке конфедераций футболисты.

После двух туров мексиканцы занимают первое место в группе A, набрав четыре очка. В активе португальской команды столько же очков, но она забила меньше мячей. У сборной России три очка, у команды Новой Зеландии - ни одного, она потеряла шансы пробиться в полуфинал.

Коты Эрмитажа

Эрмитажные коты в последние годы стали одним из туристических брендов Санкт-Петербурга, им посвящены серии сувениров, литературные произведения и даже специальный маршрут по городу.

По музейной легенде, первого царского кота в Санкт-Петербург привез Петр Великий из Голландии. Его дочь, императрица Елизавета, издала в 1745 году "Указ о высылке ко двору котов", по которому в Зимний Дворец из Казани была доставлена партия котов-крысоловов. С этого момента началась история котов в Зимнем дворце. Статус охранников музея им присвоила Екатерина II после учреждения в 1764 году Эрмитажа. В наши дни на службе в Эрмитаже состоят 50-60 котов, и их численность постоянно регулируется, чтобы животные не воевали за территорию и не отвлекались от своих прямых обязанностей по охране экспонатов от мышей. Британские СМИ признали в 2015 году эрмитажных котов одной из самых необычных достопримечательностей мира.

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