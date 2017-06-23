Сборная России по футболу прогулялась по Казани перед матчем с мексиканцами

Футболисты вместе с тренерским и административным штабом команды дошли до Казанского кремля

КАЗАНЬ, 24 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сборная России по футболу совершила прогулку по центру Казани перед матчем Кубка конфедераций против команды Мексики. Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.

Футболисты вместе с тренерским и административным штабом команды, дойдя до Казанского кремля, прошлись по улице Право-Булачной до гостиницы. Команду сопровождали сотрудники полиции.