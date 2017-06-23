Сборная России по футболу прогулялась по Казани перед матчем с мексиканцами

КАЗАНЬ, 24 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сборная России по футболу совершила прогулку по центру Казани перед матчем Кубка конфедераций против команды Мексики. Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.
Футболисты вместе с тренерским и административным штабом команды, дойдя до Казанского кремля, прошлись по улице Право-Булачной до гостиницы. Команду сопровождали сотрудники полиции.
#ConfedCup #MEXRUS #КК2017 pic.twitter.com/mCH5QWETOq— Dilshad (@LomovskikhD) 24 июня 2017 г.
Гости и жители Казани останавливались сфотографироваться с футболистами, а проезжающие мимо машины сигналили игрокам. Также сборная России вызывала интерес у иностранных журналистов, снимающих действо на телефоны.
В субботу вечером сборная России сыграет решающий матч за выход в полуфинал Кубка конфедераций против команды Мексики. Встреча пройдет на "Казань-Арене" и начнется в 18:00 мск. Для выхода из группы российской команде нужна только победа.