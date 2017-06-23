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24 июня, 12:01
Сборная России по футболу прогулялась по Казани перед матчем с мексиканцами
Станислав Красильников/ТАСС
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Футболисты вместе с тренерским и административным штабом команды дошли до Казанского кремля

КАЗАНЬ, 24 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сборная России по футболу совершила прогулку по центру Казани перед матчем Кубка конфедераций против команды Мексики. Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.

Футболисты вместе с тренерским и административным штабом команды, дойдя до Казанского кремля, прошлись по улице Право-Булачной до гостиницы. Команду сопровождали сотрудники полиции.

Гости и жители Казани останавливались сфотографироваться с футболистами, а проезжающие мимо машины сигналили игрокам. Также сборная России вызывала интерес у иностранных журналистов, снимающих действо на телефоны.

В субботу вечером сборная России сыграет решающий матч за выход в полуфинал Кубка конфедераций против команды Мексики. Встреча пройдет на "Казань-Арене" и начнется в 18:00 мск. Для выхода из группы российской команде нужна только победа.

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