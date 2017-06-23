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23 июня, 21:59
Сборная РФ подарила мяч инвалиду из Казани, который мечтает стать футбольным менеджером
Александр Демьянчук/ТАСС
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Ранее 20-летний житель Казани рассказал ТАСС, что он является давним поклонником казанского "Рубина" и сборной России

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу подарила мяч жителю Казани Дмитрию Корчагину, больному ДЦП (повышение мышечного тонуса), который мечтает стать футбольным менеджером. Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Российский болельщик в пятницу посетил тренировку сборной на "Казань-Арене". Ранее 20-летний житель Казани рассказал ТАСС, что он является давним поклонником казанского "Рубина" и сборной России. В будущем парень хочет стать футбольным менеджером.

"Пообщались с мальчиком, который был на тренировке, это фанат "Рубина" с потрясающим интеллектом. Он настолько погружен в футбол, знает все. Он ранее обратился к команде, потому что захотел посетить тренировку и матч. Мы это организовали, он пообщался с ребятами, они расписались на мяче, было очень приятно", - сказал Мутко.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Казань принимает четыре встречи, в том числе полуфинал. В субботу на "Казань-Арене" состоится третий матч группового этапа между сборными России и Мексики.

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