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23 июня, 21:31
Черчесов: cборная России по футболу сделала качественный скачок после ЧЕ во Франции
Станислав Красильников/ТАСС
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На чемпионате Европы 2016 года российская сборная под руководством Леонида Слуцкого не смогла преодолеть групповой этап

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Российская сборная сделала шаг вперед в плане позитивного фона вокруг команды по сравнению с чемпионатом Европы по футболу во Франции. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер россиян Станислав Черчесов.

В субботу российская команда проведет на "Казань-Арене" заключительный и решающий матч на групповом этапе Кубка конфедераций с командой Мексики. После двух туров мексиканцы лидируют в квартете с четырьмя очками. Португальцы с таким же количеством очков занимают второе место, уступая мексиканцам по дополнительным показателям. Россияне третьи с тремя очками, новозеландцы, потерпевшие два поражения, лишились шансов пробиться в полуфинал.

На чемпионате Европы российская сборная под руководством Леонида Слуцкого не смогла преодолеть групповой этап.

"Мы сделали качественный скачок после чемпионата Европы в плане энтузиазма, потому что мы достаточно много поменяли в команде, в составе, в отношении к сборной, - считает Черчесов. - Болельщики это замечают, неслучайно они даже при неудачно сложившейся игре с португальцами (0:1) нас поддержали, это говорит об определенной симпатии к нам. Понятно, что с нас требуют выигрывать, как и во всех странах мира. Наша задача и в завтрашней игре, и в оставшихся до чемпионата мира не только побеждать и поддерживать уровень, который у нас появляется, командный дух, но и повышать его на крупных турнирах".

"Завтра один из этих этапов", - отметил он.

Матч сборных России и Мексики начнется в 18:00 мск. Зеландии и Португалии проведут свою встречу также в субботу в это же время в Санкт-Петербурге. Кубок конфедераций проходит с Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.

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