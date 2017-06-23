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23 июня, 21:21
Мутко: российские футболисты абсолютно спокойны перед матчем с мексиканцами
Михаил Джапаридзе/ТАСС
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По мнению вице-премьера РФ, у игроков сборной России есть самоотдача и желание

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Российские футболисты не испытывают волнения перед заключительным матчем группового этапа Кубка конфедераций с командой Мексики. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Встреча российской команды с мексиканцами пройдет в субботу на "Казань-Арене".

"Ребята очень настроены, пообщался с [главным тренером сборной] Станиславом Черчесовым, он в раздумьях о тактике и составе на завтрашнюю игру. У нас завтра очень важная игра, ребята все понимают, поэтому ничего говорить дополнительно не нужно. Мандраж? Про себя не буду говорить, но команда абсолютно спокойна", - сказал Мутко.

"Какая задача может быть на завтрашний матч? Ребята хотят победить, но этого хотят и мексиканцы, все хотят показать хорошую игру, порадовать болельщиков", - добавил он.

После двух туров мексиканцы лидируют в квартете с четырьмя очками. Португальцы с таким же количеством очков занимают второе место, уступая мексиканцам по дополнительным показателям. Россияне третьи с тремя очками, новозеландцы, потерпевшие два поражения, лишились шансов пробиться в полуфинал.

Мутко считает, что пока рано говорить о том, будет ли трагедия, если российская сборная не выйдет из группы. "Давайте не будем так ставить вопрос, а лучше вернемся к этой теме по окончанию. Давайте пожелаем удачи нашей команде, потому что у нее есть самоотдача и желание. Нужна удача, мы же дома играем, нам должно все-таки подфартить", - сказал вице-премьер.

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