Черчесов: россияне перед игрой с мексиканцами не концентрируются на разговорах о фаворите

По словам главного тренера команды, на бумаге мексиканцы выглядят сильнее, так как занимают более высокое место в рейтинге ФИФА

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу перед матчем Кубка конфедераций с командой Мексики не обращает внимания на разговоры о фаворите встречи, а предпочитает концентрироваться на своей подготовке. Об этом заявил на пресс-конференции накануне игры главный тренер россиян Станислав Черчесов.

"Завтра нас ждет решающий матч, это, конечно, очень ответственно, но мы продолжаем подготовку, - рассказал Черчесов. - Да, они выше нас (в рейтинге Международной федерации футбола - прим. ТАСС), это определяет как минимум на бумаге, что они лучше нас. Но, как я уже говорил, мы изначально начали турнир с последнего места, потому что единственные не являемся чемпионами своего континента. Мы уважаем команду Мексики, нас ждет интересный матч, но мы должны концентрироваться на себе и делать свою работу".

В субботу российская команда проведет на "Казань-Арене" заключительный и решающий матч на групповом этапе Кубка конфедераций. После двух туров мексиканцы лидируют в квартете с четырьмя очками. Португальцы с таким же количеством очков занимают второе место, уступая мексиканцам по дополнительным показателям. Россияне третьи с тремя очками, новозеландцы, потерпевшие два поражения, лишились шансов пробиться в полуфинал.

Сборные Новой Зеландии и Португалии проведут свой матч также в субботу в 18:00 мск в Санкт-Петербурге. Кубок конфедераций проходит с Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.