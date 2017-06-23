о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
23 июня, 21:18
Черчесов: россияне перед игрой с мексиканцами не концентрируются на разговорах о фаворите
Александр Демьянчук/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
24 июня, 18:00
А
Мексика
Россия
24 июня, 18:00
А
Новая Зеландия
Португалия
25 июня, 18:00
Б
Германия
Камерун
25 июня, 18:00
Б
Чили
Австралия
расписание всех игр
По словам главного тренера команды, на бумаге мексиканцы выглядят сильнее, так как занимают более высокое место в рейтинге ФИФА

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу перед матчем Кубка конфедераций с командой Мексики не обращает внимания на разговоры о фаворите встречи, а предпочитает концентрироваться на своей подготовке. Об этом заявил на пресс-конференции накануне игры главный тренер россиян Станислав Черчесов.

"Завтра нас ждет решающий матч, это, конечно, очень ответственно, но мы продолжаем подготовку, - рассказал Черчесов. - Да, они выше нас (в рейтинге Международной федерации футбола - прим. ТАСС), это определяет как минимум на бумаге, что они лучше нас. Но, как я уже говорил, мы изначально начали турнир с последнего места, потому что единственные не являемся чемпионами своего континента. Мы уважаем команду Мексики, нас ждет интересный матч, но мы должны концентрироваться на себе и делать свою работу".

В субботу российская команда проведет на "Казань-Арене" заключительный и решающий матч на групповом этапе Кубка конфедераций. После двух туров мексиканцы лидируют в квартете с четырьмя очками. Португальцы с таким же количеством очков занимают второе место, уступая мексиканцам по дополнительным показателям. Россияне третьи с тремя очками, новозеландцы, потерпевшие два поражения, лишились шансов пробиться в полуфинал.

Сборные Новой Зеландии и Португалии проведут свой матч также в субботу в 18:00 мск в Санкт-Петербурге. Кубок конфедераций проходит с Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Черчесов: cборная России по футболу сделала качественный скачок после ЧЕ во Франции
23 июня, 21:31
Мутко: российские футболисты абсолютно спокойны перед матчем с мексиканцами
23 июня, 21:21
Мутко: РФПЛ может внедрить должность координатора матчей чемпионата России
23 июня, 21:17
Мутко: матч сборных России и Мексики посетит около 42 тысяч зрителей
23 июня, 21:14
Васин: российская сборная в игре с мексиканцами постарается переписать историю
23 июня, 21:08
Сборные России и Мексики тренировались в полных составах накануне матча Кубка конфедераций
23 июня, 20:22
Мутко не сомневается, что матч сборных Мексики и России получится интересным
23 июня, 19:40
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)