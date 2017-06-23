о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
23 июня, 21:08
Васин: российская сборная в игре с мексиканцами постарается переписать историю
Виталий Тимкив/ТАСС, архив
идет сейчас
Ближайшие матчи
24 июня, 18:00
А
Мексика
Россия
24 июня, 18:00
А
Новая Зеландия
Португалия
25 июня, 18:00
Б
Чили
Австралия
25 июня, 18:00
Б
Германия
Камерун
расписание всех игр
В субботу российская команда проведет на "Казань-Арене" заключительный и решающий матч на групповом этапе Кубка конфедераций

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу в матче с мексиканцами на Кубке конфедераций постарается нарушить неприятную традицию, когда команда в решающих играх не добивается нужного результата. Об этом заявил на пресс-конференции защитник россиян Виктор Васин.

В субботу российская команда проведет на "Казань-Арене" заключительный и решающий матч на групповом этапе Кубка конфедераций. После двух туров мексиканцы лидируют в квартете с четырьмя очками. Португальцы с таким же количеством очков занимают второе место, уступая мексиканцам по дополнительным показателям. Россияне третьи с тремя очками, новозеландцы, потерпевшие два поражения, лишились шансов пробиться в полуфинал.

Один из журналистов заметил, что на последних международных турнирах сборной не удавалось добиться нужного результата в решающих матчах за выход в плей-офф. На вопрос, как прервать неприятную статистику, Васин ответил: "Все серии когда-то заканчиваются, так что будем менять историю". "Завтра решающая игра для нас, просто готовимся к ней, сейчас думаю только о том, чтобы завтра выиграть", - также сказал защитник.

На вопрос корреспондента ТАСС, чем нападающий мексиканской сборной Хавьер Эрнандес сильнее форварда португальцев Криштиану Роналду, против которого Васин сыграл в предыдущем матче, защитник ответил: "Я видел Хавьера Эрнандеса только по телевизору. Если сравнивать с Роналду, надо просто открыть и посмотреть статистику, кто сколько "Золотых мячей" выиграл, так что ничего интересного в этом плане я вам не скажу".

Сборные Новой Зеландии и Португалии проведут свой матч также в субботу в 18:00 мск в Санкт-Петербурге. Кубок конфедераций проходит с Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Черчесов: cборная России по футболу сделала качественный скачок после ЧЕ во Франции
23 июня, 21:31
Мутко: российские футболисты абсолютно спокойны перед матчем с мексиканцами
23 июня, 21:21
Черчесов: россияне перед игрой с мексиканцами не концентрируются на разговорах о фаворите
23 июня, 21:18
Мутко: РФПЛ может внедрить должность координатора матчей чемпионата России
23 июня, 21:17
Мутко: матч сборных России и Мексики посетит около 42 тысяч зрителей
23 июня, 21:14
Сборные России и Мексики тренировались в полных составах накануне матча Кубка конфедераций
23 июня, 20:22
Мутко не сомневается, что матч сборных Мексики и России получится интересным
23 июня, 19:40
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)