Васин: российская сборная в игре с мексиканцами постарается переписать историю

В субботу российская команда проведет на "Казань-Арене" заключительный и решающий матч на групповом этапе Кубка конфедераций

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу в матче с мексиканцами на Кубке конфедераций постарается нарушить неприятную традицию, когда команда в решающих играх не добивается нужного результата. Об этом заявил на пресс-конференции защитник россиян Виктор Васин.

В субботу российская команда проведет на "Казань-Арене" заключительный и решающий матч на групповом этапе Кубка конфедераций. После двух туров мексиканцы лидируют в квартете с четырьмя очками. Португальцы с таким же количеством очков занимают второе место, уступая мексиканцам по дополнительным показателям. Россияне третьи с тремя очками, новозеландцы, потерпевшие два поражения, лишились шансов пробиться в полуфинал.

Один из журналистов заметил, что на последних международных турнирах сборной не удавалось добиться нужного результата в решающих матчах за выход в плей-офф. На вопрос, как прервать неприятную статистику, Васин ответил: "Все серии когда-то заканчиваются, так что будем менять историю". "Завтра решающая игра для нас, просто готовимся к ней, сейчас думаю только о том, чтобы завтра выиграть", - также сказал защитник.

На вопрос корреспондента ТАСС, чем нападающий мексиканской сборной Хавьер Эрнандес сильнее форварда португальцев Криштиану Роналду, против которого Васин сыграл в предыдущем матче, защитник ответил: "Я видел Хавьера Эрнандеса только по телевизору. Если сравнивать с Роналду, надо просто открыть и посмотреть статистику, кто сколько "Золотых мячей" выиграл, так что ничего интересного в этом плане я вам не скажу".

Сборные Новой Зеландии и Португалии проведут свой матч также в субботу в 18:00 мск в Санкт-Петербурге. Кубок конфедераций проходит с Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.