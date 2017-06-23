Сборные России и Мексики тренировались в полных составах накануне матча Кубка конфедераций

Тренировку, на которой работали все 23 игрока, посетил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко

Занятие российской сборной, первые 15 минут которого были открыты для представителей СМИ, началось в 19:30 мск. Тренировку, на которой работали все 23 игрока, посетил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Сборные Мексики и России провели тренировки в полном составе накануне решающего матча для команд на групповом этапе Кубка конфедераций, сообщает с места событий корреспондент ТАСС.

Мексиканцы провели занятие в 17:30 на стадионе "Центральный". Футболисты занимались в хорошем настроении, шутили и работали под веселую латиноамериканскую музыку. А чуть ранее дали пресс-конференцию.

Дисквалифицированных на предстоящий матч в обеих командах нет. По три игрока имеют на турнире по одной желтой карточке и в случае предупреждения в субботу пропустят полуфинальный матч, если их команда выйдет из группы - россияне Георгий Джикия, Денис Глушаков и Александр Самедов и мексиканцы Диего Рейес, Эктор Эррера и Андрес Гуардадо.

После двух туров мексиканцы занимают первое место в группе A, набрав четыре очка. В активе португальской команды столько же очков, но она забила меньше мячей. У сборной России три очка, у команды Новой Зеландии - ни одного, она потеряла шансы пробиться в полуфинал. Сборные Новой Зеландии и Португалии встретят также в субботу в 18:00 мск в Санкт-Петербурге.

Кубок конфедераций проходит в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.