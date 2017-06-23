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23 июня, 18:31
Около 37 тыс. болельщиков ожидается на матче сборных Мексики и России
Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Встреча пройдет в субботу на "Казань-Арене", начало - в 18:00 мск

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) ожидает около 37 тыс. болельщиков на матче группового этапа Кубка конфедераций между сборными Мексики и России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Встреча пройдет в субботу на "Казань-Арене", начало - в 18:00 мск.

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"Ожидается, что матч между сборными Мексики и России посетит около 37 тысяч болельщиков. Обращаем ваше внимание, что данная цифра не окончательная и может измениться, так как продажа билетов на игру продолжается", - ответили в пресс-службе ФИФА на соответствующий запрос.

Мексиканцы занимают первое место в группе A, набрав в двух матчах четыре очка. В активе португальской команды столько же очков, но она забила меньше мячей. У сборной России три очка, у команды Новой Зеландии - ни одного.

"Казань-Арена" уже приняла два матча группового этапа: встреча Португалия - Мексика, согласно официальным данным, собрала 34372 зрителя, а игра Германия - Чили - 38222.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Казань также примет один из полуфиналов турнира 28 июня.

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