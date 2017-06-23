Футболист "Зенита" Нету не успел побыть гидом для сборной Португалии в Санкт-Петербурге

По словам игрока, загруженность на Кубке конференций не позволяет показать футболистам национальной команды достопримечательности города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Загруженность на Кубке конференций пока не позволила игроку сборной Португалии Луишу Нету, выступающему за санкт-петербургский "Зенит", побыть гидом для португальских футболистов. Об этом Нету сообщил журналистам в пятницу на пресс- конференции.

"Я уже четыре с половиной года в этом городе (Санкт- Петербург - прим. ТАСС) и чувствую себя как дома. Отвечаю на вопросы игроков сборной, но пока не удалось "поработать" гидом. Нет времени, чтобы отвлекаться на достопримечательности", - сказал он.

В субботу сборная Португалии проведет заключительную игру группового этапа Кубка конференций с аутсайдером квартета - командой Новой Зеландии. Матч состоится на стадионе "Санкт-Петербург".

По словам Нету, арена, на которой пройдет встреча, "прекрасна, с прекрасной атмосферой и звуком".

Кубок конфедераций проходит в России с 17 июня по 2 июля. В группе A после двух туров сборные Португалии и Мексики имеют по четыре очка, сборная России - три. Новозеландцы замыкают таблицу (0 очков).