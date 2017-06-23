Португальский защитник Геррейро пропустит матч с новозеландцами из-за травмы

Футболист получил травму в матче с командой России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Португалии Рафаэль Геррейро не примет участия в матче группового этапа Кубка конфедераций с командой Новой Зеландии. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.

Геррейро получил травму в матче с командой России (1:0) 21 июня. Встреча Новая Зеландия - Португалия состоится на стадионе "Санкт-Петербург" в субботу.

"После матча со сборной России игрок [Геррейро] сказал, что у него может быть травма или перелом. К счастью, травма не так серьезная, как казалось на первый взгляд. Он останется в команде, но не будет играть завтра", - сказал Сантуш.

Тренер португальцев отказался назвать состав на матч с новозеландцами, отметив, что будут проходить "определенные ротации". "Не знаю будет играть Криштиану [Роналду] или нет. Я ничего не скажу о построении, чтобы этого не узнали наши соперники", - сказал он.

В группе A после двух туров сборные Португалии и Мексики имеют по четыре очка, сборная России - три. Новозеландцы замыкают таблицу (0 очков).