Тренер: сборная Португалии на Кубке конфедераций нацелена на максимальный результат

В субботу сборная Португалии проведет заключительную игру в группе А с аутсайдером командой Новой Зеландии

В субботу сборная Португалии проведет заключительную игру в группе А с аутсайдером командой Новой Зеландии. Матч состоится на стадионе "Санкт-Петербург".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Португалия по футболу рассчитывает преодолеть групповой этап Кубка конфедераций и выйти в полуфинал турнира. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Фернанду Сантуш.

"Наша цель - максимальный результат, мы всегда стремимся к победе. У нас есть стратегия на предстоящий матч, считаю, что она оправдает себя и мы выйдем в следующий этап. Мы ожидаем сложностей, но думаю, что мы победим", - сказал Сантуш.

Специалист отказался раскрывать планы на игру, сообщив, что в пятницу во второй половине дня "соберемся командой и побеседуем, как будем играть". "Португалия всегда играла хорошо, иначе она не была бы чемпионом Европы", - подчеркнул он.

Тренер команды отметил, что команда Новой Зеландии играет в футбол, похожий на британский, что связано с национальными традициями, а также участием игроков этой сборной в английском чемпионате. "Это не заставляет нас делать какие-то выводы. Все португальские футболисты привыкли играть с командами, действующими в разных стилях", - уточнил Сантуш.

В группе A после двух туров сборные Португалии и Мексики имеют по четыре очка, сборная России - три. Новозеландцы замыкают таблицу (0 очков).