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23 июня, 14:09
Крис Вуд: сборная Новой Зеландии хочет оставить свой след на Кубке конфедераций
Артем Коротаев/ТАСС
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Капитан новозеландцев назвал сборную Португалии "великолепной командой с бесподобными футболистами", а не командой одного игрока

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Новой Зеландии, несмотря на два поражения, намерены дать бой португальцам и оставить свой след на Кубке конфедераций 2017 года. Об этом в пятницу рассказал журналистам капитан новозеландцев Крис Вуд.

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Сборная Новой Зеландии в первом матче проиграла команде России (0:2), во втором - Мексики (1:2) и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира. В субботу новозеландцы проведут свою заключительную игру в группе А против команды Португалии на стадионе "Санкт-Петербург".

"Хорошо, что мы вернулись на поле, которое знаем. Это прекрасная возможность сыграть еще раз на этом стадионе", - сказал Вуд. "Ребята мотивированы, мы хотели бы оставить свой след (на турнире - прим. ТАСС)", - добавил он.

Капитан новозеландцев назвал сборную Португалии "великолепной командой с бесподобными футболистами", а не командой одного игрока (Криштиану Роналду). "У нас есть все шансы создать для них сложности. Создали сложности Мексике, можем сделать это для Португалии", - заявил Вуд.

В группе A после двух туров сборные Португалии и Мексики имеют по четыре очка, сборная России - три. Новозеландцы замыкают таблицу (0 очков).

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