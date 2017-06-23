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23 июня, 13:59
Смертин: российским футболистам нужно с первых минут матча навязать мексиканцам свою игру
Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Чтобы выйти в полуфинал Кубка конфедераций, россиянам нужно в этой встрече побеждать

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу должна навязать свою игру команде Мексики с первых минут матча Кубка конфедераций. Такое мнение журналистам высказал посол чемпионата мира 2018 года, бывший футболист национальной команды Алексей Смертин.

Игра Россия - Мексика состоится в субботу в Казани и начнется в 18:00 мск. Чтобы выйти в полуфинал турнира, россиянам нужно в этой встрече побеждать.

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"Задача главного тренера и каждого футболиста - осознавать всю ответственность, но в то же время нужно достигнуть раскованности и уверенности в своих действиях, что показал второй тайм матча с Португалией. В игре с мексиканцами важно действовать таким образом, чтобы навязать игру сопернику с первых минут матча", - считает Смертин.

"Португальцы - это тот уровень, с которым нам придется играть на чемпионате мира. Мы должны придерживаться тех же скоростей, самоотдачи, исполнительского мастерства. Нам нужно выходить на матч с командой Мексики с мыслью о перспективах выступления на чемпионате мира", - отметил он.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Турнир завершится 2 июля.

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