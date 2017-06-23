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23 июня, 13:44
Тренер: новозеландцы будут играть на результат в матче с португальцами
Александр Демьянчук/ТАС
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Команда Новой Зеландии потеряла шансы на выход в плей-офф турнира после поражений от сборных России и Мексики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Новой Зеландии по футболу выйдет в субботу на матч Кубка конфедераций с командой Португалии с правильным настроем и намерена играть на результат. Об этом сообщил журналистам главный тренер сборной Энтони Хадсон.

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Команда Новой Зеландии потеряла шансы на выход в плей-офф турнира после поражений от сборных России и Мексики. В субботу она проведет матч заключительного тура в группе А против команды Португалии.

"На эту игру мы выходим с правильной мотивацией. Нам нужен результат, мы не смотрим на них [португальцев]снизу вверх. Мы можем сыграть против любого соперника", - сказал Хадсон.

Он отметил, что сборная Португалии - первоклассная команда, в составе которой, наверное, лучший игрок в мире Криштиану Роналду, и она не будет подстраиваться под соперника.

"Есть игровой план, которого будем придерживаться. Ждем этой игры и будем готовы к завтрашнему дню", - сказал тренер. Мы увидим стиль и расстановку [португальцев], и нам придется внести некоторые коррективы", - добавил Хадсон.

В группе A после двух туров лидируют мексиканцы с 4 очками, столько же у занимающих второе место португальцев, на третьей строчке россияне с тремя баллами. Новозеландцы замыкают таблицу, не имея очков.

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