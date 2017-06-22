Тренер: новозеландцам пророчили разгромное поражение от мексиканцев на Кубке конфедераций

Энтони Хадсон заявил, что сборная Новой Зеландии играла со "свежей мексиканской командой", но тем не менее могла добиться лучшего результата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Новой Зеландии гордится своей игрой в матче Кубка конфедераций по футболу с мексиканцами, от которых ей пророчили поражение с разгромным счетом. Об этом сообщил журналистам главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон.

В среду новозеландцы проиграли сборной Мексики со счетом 1:2 и потеряли шансы на выход в плей-офф. В субботу сборная Новой Зеландии проведет матч заключительного тура в группе А против команды Португалии.

"После игры были смешанные чувства. Мы горды своим выступлением [в матче], оно было исключительным. Никто не давал нам шансов, все говорили, что будет три, четыре, пять - ноль в пользу Мексики. Учитывая это, мы хорошо показали себя", - сказал Хадсон.

Он добавил, что сборная Новой Зеландии играла со "свежей мексиканской командой", но тем не менее могла добиться лучшего результата. "Мы небольшая команда, располагаем не очень большим составом, у нас выбор из 26-27 футболистов", - отметил он.

Капитан сборной Крис Вуд добавил, что у игроков был хороший настрой и матч строился "на основе плана тренера".

В группе A после двух туров лидируют мексиканцы с 4 очками, столько же у занимающих второе место португальцев, на третьей строчке россияне с тремя баллами. Новозеландцы замыкают таблицу, не имея очков.