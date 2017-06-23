Гуардадо: команда Мексики является фаворитом матча Кубка конфедераций с россиянами

Полузащитник мексиканской команды заявил, что все футболисты сборной уверены в себе и постараются выйти из группы

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики является фаворитом матча Кубка конфедераций с российской командой, она уверена в себе и настроена на победу. Об этом на пресс-конференции заявил мексиканский футболист Андрес Гуардадо.

Игра Кубка конфедераций между сборными России и Мексики состоится в субботу в Казани и начнется в 18:00 мск.

"Все указывает на то, что мы фавориты, не думаем о том, чтобы проиграть, рассчитываем выйти дальше. Но да, это будет сложный матч", - отметил полузащитник.

"Мы себя чувствуем хорошо, у нас все прекрасно, уверены в себе и постараемся выйти из группы. Мы знаем о важности всех матчей, довольны (результатами первых игр), и теперь должны добиться выхода из группы. Надо выиграть матч, подходим к нему с большой уверенностью, хотя знаем, что одержать победу будет очень сложно", - сказал Гуардадо.

После первых двух матчей мексиканцы занимают второе место в группе, набрав четыре очка. Российская команда располагается на третьем месте с тремя очками. Для выхода в полуфинал Кубка конфедераций россиянам нужна только победа над сборной Мексики.