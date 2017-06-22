Тренер сборной Мексики Осорио среди российских футболистов выделил Жиркова и Головина

Наставник мексиканской команды отметил технические способности защитника сборной России

Матч Кубка конфедераций между сборными России и Мексики состоится в субботу в Казани и начнется в 18:00 мск.

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Мексики по футболу Хуан Карлос Осорио выделил в российской команде защитника Юрия Жиркова и полузащитника Александра Головина, отметив их технику. Об этом Осорио рассказал на пресс-конференции.

"Мы наблюдали товарищеский матч против Чили, команда [России] играет с тремя центральными защитниками, которые хорошо действуют на "втором этаже". Я считаю, что технические способности Жиркова и Головина очень хорошие. Это команда, которая играет на хорошем уровне на протяжении всех 90 минут. Сборная России хорошо действует в нападении и может победить любого соперника, но мы постараемся выиграть", - подчеркнул Осорио.

"Федор Смолов - прекрасный нападающий, мы его уважаем. Также в сборной России хорошие футболисты [Виктор] Васин, Головин и Жирков. Хотя мы сосредотачиваемся не на индивидуальных качествах, а на коллективных способностях команды. Лучше играть 11 на 11, а не против одного футболиста", - добавил тренер.

"Самое главное, что наша команда находится в очень оптимистичном состоянии, все довольны. Завтра будет хороший матч, мы постараемся выйти из группы. К сожалению, Карлос Сальседо травмировался и Эктор Морено не в идеальном состоянии, - отметил специалист. - Мы довольны тем, что показали, а восемь-девять игроков набрали хороший ход".

После первых двух матчей мексиканцы занимают второе место в группе, набрав четыре очка. Российская команда располагается на третьем месте с тремя очками. Для выхода в полуфинал Кубка конфедераций россиянам нужна только победа над сборной Мексики.