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23 июня, 12:28
Более 1000 камер видеонаблюдения было установлено в Петербурге перед Кубком конфедераций
Петр Ковалев/ТАСС
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150 дополнительных камер появились на Крестовском острове, где расположен стадион "Санкт-Петербург"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Более 1000 уличных камер видеонаблюдения было установлено в Санкт-Петербурге в преддверии Кубка конфедераций по футболу. Об этом на брифинге в пресс-центре для неаккредитованных журналистов сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов.

"Всего в преддверии Кубка конфедераций в городе было установлено более 1000 камер, в настоящее время более 20 тыс уличных устройств. Многие преступления раскрываются благодаря этим камерам", - отметил Говорунов.

Он также подчеркнул, что 150 дополнительных камер было установлено на Крестовском острове, где расположен стадион "Санкт-Петербург".

Санкт-Петербург, где прошли церемония открытия Кубка конфедераций и первый матч турнира, примет еще два матча - в субботу, 24 июня, сыграют команды Португалии и Новой Зеландии, 2 июля состоится финал.

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