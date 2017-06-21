Несколько попыток незаконной продажи билетов на Кубок конфедераций пресечено в Петербурге

Билеты продавались на аллее, ведущей к стадиону

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Органы правопорядка Санкт-Петербурга пресекли несколько попыток незаконной продажи билетов на матчи Кубка конфедераций по футболу. Об этом на брифинге в пресс-центре для неаккредитованных журналистов сообщил председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Петербурга Леонид Богданов.

Мутко: около 400 тысяч билетов было продано на матчи Кубка конфедераций

"Были нарушения, связанные с незаконной продажей билетов, на аллее, ведущей к стадиону. Эти попытки сразу же пресекались. В целом, фиксировались только какие-то мелкие правонарушения, которые также пресекались", - сказал Богданов.

"Со стороны иностранцев я не знаю каких-либо правонарушений", - добавил Богданов.

Санкт-Петербург примет еще два матча Кубка конфедераций - в субботу, 24 июня, сыграют команды Португалии и Новой Зеландии, 2 июля состоится финал.