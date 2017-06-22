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23 июня, 02:26
Горецка: сборная Германии играла в непривычный для себя футбол в матче с чилийцами
Станислав Красильников/ТАСС
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Немецкий полузащитник отметил игру своей команды в обороне

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Германии в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций против чилийцев демонстрировала несвойственную ей манеру игры. Такое мнение журналистам после матча высказал полузащитник сборной Германии Леон Горецка.

"Я думаю, Германия играла не так, как обычно, мы не показали свой футбол и ту игру, которая могла бы привести к победе. Мы имели тактическое преимущество в защите, которым временами пользовались, корректируя игру впереди", - сказал Горецка.

Футболист считает, что сборная Чили является одной из наиболее сильных команд с точки зрения боевитости и духа. Однако, по его мнению, если бы игра продлилась немного дольше, сборная Германии могла победить.

В группе B также выступают сборные Камеруна и Австралии, которые свой матч провели в четверг - 1:1. В турнирной таблице чилийцы и немцы набрали по четыре очка, команда Чили опережает сборную Германии за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, австралийцы и камерунцы имеют в активе по одному баллу.

В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия - Камерун (Сочи) и Чили - Австралия (Москва). Турнир завершится 2 июля.

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