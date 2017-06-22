Встреча второго тура группового этапа Кубка конфедераций завершилась со счетом 1:1, главные тренеры команд после матча выразили удовлетворение результатом

Чилийцы, как и пообещал полузащитник команды Артуро Видаль, с первых минут начали прессинговать соперника на всех участках поля, немцы стали допускать несвойственные им ошибки, порой не могли выйти из обороны и в итоге пропустили уже на 6-й минуте - после очередной ошибки защитника немцев точный удар нанес Алексис Санчес. Немцам удалось на несколько минут отодвинуть игру от своих ворот, создать несколько моментов, но в целом преимуществом владели чилийцы. Тем неожиданнее стала трехходовка немцев на 41-й минуте, которая завершилась точным ударом Ларса Штиндля - 1:1. Во втором тайме немцам удалось выравнять игру, а чилийцам уже не хватало сил с такой страстью вступать в отбор на всех участках поля.

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Лидеры группы В Кубка конфедераций по футболу сборные Германии и Чили не смогли выявить победителя в очном противостоянии. Бескомпромиссной борьбой и забитыми мячами остались довольны не только зрители, но и главные тренеры команд.

Счет отразил происходившее на поле

После встречи удовлетворение игрой и результатом высказывали и главные тренеры команд, и сами игроки.

"По-моему, матч получился прекрасным, на поле были две команды, у которых имелся конкретный план на игру, это было интересно и для футболистов, и для зрителей, наши матчи всегда интенсивны, это характерно и для наших соперников, - поделился впечатлениями от встречи главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци. - Иногда этот дух соревнования помогает нам побеждать, иногда мы добиваемся лишь ничьей. К сожалению, порой наши игроки мешали друг другу у чужих ворот. Думаю, ничья вполне отражает то, что происходило на поле".

"В то же время я согласен с тем, что интенсивность игры упала во втором тайме, - отметил специалист. - Но не потому, что нас устраивала ничья. Мы полностью выложились в первом тайме, нам многое удалось, мы старались выбираться на чужую половину поля. Это была игра высокого уровня".

Тренер также сообщил, что один из лидеров команды, защитник Гари Медель, замененный во втором тайме, избежал серьезной травмы. "Да, Гари получил травму, посмотрим, как быстро он восстановится. Но он сказал мне, что не почувствовал боли, характерной для разрыва мышц. В любом случае, мы должны отнестись к повреждению внимательно", - прокомментировал ситуацию Пицци.

Санчес и компания - слаженный оркестр

Главный тренер немцев Йоахим Лев не стал скрывать, что приоритетом для его команды в этом матче была надежная игра в обороне. "С тактической точки зрения наши амбиции были огромны, и моя команда великолепно выполнила установку. Сегодня, прежде всего, требовалась хорошая организация обороны, и нам она удалась. Мы сыграли на очень высоком уровне и приобрели важный опыт", - сказал он.

"Мне не показалось, что игроки были растеряны, может быть, только в первые десять минут. Но после пропущенного гола мы быстро собрались, организовались, показали на что способны. Чилийская команда сыгранная, она играет в таком составе уже годы, Санчес и компания - слаженный оркестр, а наша команда менее опытная, и это надо принимать в расчет", - также отметил он.

Лев объяснил, почему не сделал ни одной замены в матче. "Чилийцы играют вариативно, их игроки все время осуществляют забеги в глубину обороны. Это был вызов для нас, и мы справились", - сказал тренер.

В группе B также выступают сборные Камеруна и Австралии, которые свой матч в четверг завершили вничью - 1:1. В турнирной таблице чилийцы и немцы набрали по четыре очка, команда Чили опережает сборную Германии за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, австралийцы и камерунцы имеют в активе по одному баллу. В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия - Камерун (Сочи) и Чили - Австралия (Москва).