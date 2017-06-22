Матч второго тура группового этапа турнира завершился со счетом 1:1

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Ничейный счет в матче Кубка конфедераций Чили - Германия стал справедливым результатом этой встречи. Такое мнение журналистам высказал полузащитник немецкой команды Эмре Джан.

Матч второго тура группового этапа турнира завершился со счетом 1:1. На гол Алексиса Санчеса (6-я минута) немцы ответили точным ударом Ларса Штиндля (41).

"Это был действительно хороший матч. Ничья в игре двух хороших команд - справедливый результат. Все наши мысли о следующей встрече, и, конечно, мы хотим стать первыми в группе", - отметил Джан. Он добавил, что сборной Германии в заключительном матче группового этапа с командой Камеруна "нужно побеждать".

"Очень красивый стадион", - сказал немецкий полузащитник, отвечая на вопрос о впечатлениях от игры на "Казань-Арене".