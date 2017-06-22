КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу обладает очень хорошей обороной, которую сложно пройти. Такое мнение журналистам высказал нападающий команды Чили Алексис Санчес.
Чилийская сборная провела товарищеский матч с командой России 9 июня, встреча завершилась со счетом 1:1. Санчес вышел на замену во втором тайме и отдал голевую передачу. В четверг чилийская сборная сыграла вничью (1:1) с немцами во втором туре группового этапа Кубка конфедераций, Санчес отметил голом и был признан лучшим игроком встречи.
"Российская защита очень хороша, ее очень сложно пробить, - вернулся к матчу 9 июня Санчес по просьбе одного из журналистов. - Россияне прекрасно сыграли против португальцев (поражение 0:1 во втором туре турнира - прим. ТАСС), но им не удалось забить".
Нападающий остался доволен игрой команды в матче с немцами. "Мы очень хорошо играли в первом тайме, но не забывайте, что мы играли против чемпионов мира, они быстро адаптируются в любой игре. Я доволен тем, как мы сыграли", - заявил он.
Для Санчеса мяч стал 38-м в составе национальной команды. По этому показателю он вышел на первое место в истории сборной Чили, обогнав Марсело Саласа. Кроме того, Санчес стал автором 400-го мяча в истории Кубков конфедераций.
"Я горжусь рекордом, - заявил форвард. - Мы мечтаем победить на турнире и сконцентрированы на этом".
В группе B также выступают сборные Камеруна и Австралии, которые свой матч провели ранее в четверг - 1:1. В турнирной таблице чилийцы и немцы делят первое место, набрав по четыре очка, команда Чили опережает сборную Германии за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, австралийцы и камерунцы имеют в активе по одному баллу. В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия - Камерун (стадион "Фишт", Сочи) и Чили - Австралия (стадион "Спартак", Москва).
Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.