Лев: сборная Германии сыграла на очень высоком уровне в матче с командой Чили

Матч второго тура группового этапа Кубка конфедераций завершился со счетом 1:1

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Германии по футболу провела матч Кубка конфедераций с командой Чили на очень высоком уровне. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер немцев Йоахим Лев.

"Мы провели интенсивную, тактически хорошую игру. С тактической точки зрения наши амбиции были огромны, и моя команда великолепно выполнила установку. Сегодня, прежде всего, требовалась хорошая организация обороны, и нам она удалась. Мы сыграли на очень высоком уровне и приобрели важный опыт", - поделился впечатлениями от встречи Лев.

В группе B также выступают сборные Камеруна и Австралии, которые свой матч провели ранее в четверг - 1:1. В турнирной таблице чилийцы и немцы набрали по четыре очка, команда Чили опережает сборную Германии за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, австралийцы и камерунцы имеют в активе по одному баллу. В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия - Камерун (Сочи) и Чили - Австралия (Москва).

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.