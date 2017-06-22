Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью на Кубке конфедераций

"Для нас поддержка российских болельщиков на трибунах стала сюрпризом. Было очень приятно, спасибо им за это", - сказал после матча камерунский полузащитник Себастьян Сиани.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью со счетом 1:1, сохранив шансы на выход в полуфинал Кубка конфедераций. Трибуны стадиона в Санкт-Петербурге, включая российских болельщиков, поддерживали камерунцев, что не осталось без внимания футболистов.

Тренер камерунцев Уго Броос также отметил, что африканская команда еще во время игры с чилийцами почувствовала, что российская публика "болеет за нас".

После игры представители сборной Камеруна имели право говорить о несправедливости результата. Африканцы на протяжение практически всего матча переигрывали соперника и превзошли его по количеству ударов. "Мы нанесли 19 ударов, а они только пять, и все равно матч закончился вничью. Фарт был не на нашей стороне сегодня", - сказал камерунский защитник Адольф Тейку.

"Я разочарован, мы должны были победить в этом матче. Но не все окончено, будет игра с Германией. Мы сделаем все возможное, чтобы в этом матче победить", - сказал автор гола в составе камерунцев Андре-Фране Замбо Ангисса, признанный лучшим игроком матча.

Австралийцы остались довольны результатом. Главный тренер команды Ангелос Постекоглу назвал игру "очень напряженной". "Нам немного не хватило, особенно во второй половине матча. Мы иногда допускали небольшие ошибки, которые стояли нам дорого", - сказал он.

"Не нужно связывать Россию с негативом"

Участники матча отметили высокий уровень организации Кубка конфедераций. Среди них ветеран сборной Австралии Тим Кэхилл, участник трех чемпионатов мира, почти 15 лет отыгравший в Англии. "Поле в Санкт-Петербурге в хорошем состоянии. Россия подготовила первоклассные условия для команд - тренировочные площадки, стадионы, безопасность", - сказал Кэхилл.

Много хороших слов о России сказал Тейку, в разное время выступавший за "Краснодар" и "Терек". "Россия - хорошая страна, я никогда не связывал ее с каким-то негативом. Рассказывать о том, что это плохая страна могут только те, кто никогда здесь не бывал", - сказал он.