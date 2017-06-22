"Не нужно связывать Россию с негативом"

о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
22 июня, 23:09
Петербург за Камерун: поддержка трибун не помогла обыграть австралийцев
Петр Ковалев/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
24 июня, 18:00
А
Мексика
Россия
24 июня, 18:00
А
Новая Зеландия
Португалия
25 июня, 18:00
Б
Германия
Камерун
25 июня, 18:00
Б
Чили
Австралия
расписание всех игр
Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью на Кубке конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью со счетом 1:1, сохранив шансы на выход в полуфинал Кубка конфедераций. Трибуны стадиона в Санкт-Петербурге, включая российских болельщиков, поддерживали камерунцев, что не осталось без внимания футболистов.

"Для нас поддержка российских болельщиков на трибунах стала сюрпризом. Было очень приятно, спасибо им за это", - сказал после матча камерунский полузащитник Себастьян Сиани.

Смотрите также
Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в матче Кубка конфедераций

Тренер камерунцев Уго Броос также отметил, что африканская команда еще во время игры с чилийцами почувствовала, что российская публика "болеет за нас".

После игры представители сборной Камеруна имели право говорить о несправедливости результата. Африканцы на протяжение практически всего матча переигрывали соперника и превзошли его по количеству ударов. "Мы нанесли 19 ударов, а они только пять, и все равно матч закончился вничью. Фарт был не на нашей стороне сегодня", - сказал камерунский защитник Адольф Тейку.

"Я разочарован, мы должны были победить в этом матче. Но не все окончено, будет игра с Германией. Мы сделаем все возможное, чтобы в этом матче победить", - сказал автор гола в составе камерунцев Андре-Фране Замбо Ангисса, признанный лучшим игроком матча.

Австралийцы остались довольны результатом. Главный тренер команды Ангелос Постекоглу назвал игру "очень напряженной". "Нам немного не хватило, особенно во второй половине матча. Мы иногда допускали небольшие ошибки, которые стояли нам дорого", - сказал он.

"Не нужно связывать Россию с негативом"

Участники матча отметили высокий уровень организации Кубка конфедераций. Среди них ветеран сборной Австралии Тим Кэхилл, участник трех чемпионатов мира, почти 15 лет отыгравший в Англии. "Поле в Санкт-Петербурге в хорошем состоянии. Россия подготовила первоклассные условия для команд - тренировочные площадки, стадионы, безопасность", - сказал Кэхилл.

Много хороших слов о России сказал Тейку, в разное время выступавший за "Краснодар" и "Терек". "Россия - хорошая страна, я никогда не связывал ее с каким-то негативом. Рассказывать о том, что это плохая страна могут только те, кто никогда здесь не бывал", - сказал он.

Смотрите также
Тренер: футболисты Австралии будут играть на победу в матче Кубка конфедераций с чилийцами

"Новый стадион в Санкт-Петербурге очень красивый. Думаю, скоро Россия станет большой футбольной страной", - добавил Тейку.

В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия - Камерун и Чили - Австралия. "Думаю, у нас хорошие шансы в следующем матче с командой Чили. Почему нет? Это одна из сильнейших команд в нашей группе, серьезный тест для нас", - сказал Кэхилл.

"Мы еще не побеждали на Кубке конфедераций и это может стать лучшей мотивацией в предстоящем в воскресенье матче с Германией", - сказал, в свою очередь, главный тренер камерунцев Уго Броос.

В турнирной таблице группы B чилийцы и немцы делят первое место, набрав по четыре очка, команда Чили опережает сборную Германии за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, австралийцы и камерунцы имеют в активе по одному баллу. В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия - Камерун (стадион "Фишт") и Чили - Австралия (стадион "Спартак").

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Санчес: оборону сборной России очень сложно пройти
23 июня, 00:21
Дракслер: сборная Германии делала все возможное, чтобы победить команду Чили
23 июня, 00:16
Лев: сборная Германии сыграла на очень высоком уровне в матче с командой Чили
22 июня, 23:57
Тренер: чилийские футболисты в матче с немцами мешали друг другу у штрафной соперника
22 июня, 23:49
Сборные Германии и Чили сыграли вничью в матче Кубка конфедераций
22 июня, 22:52
Футболист Сиани поблагодарил российских болельщиков за поддержку сборной Камеруна
22 июня, 22:14
Камерунец Тейку: говорить плохо о России могут только те, кто здесь никогда не был
22 июня, 22:10
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
AP Photo/Lionel Cironneau AP Photo/B.K.Bangash, Shaun Botterill/ALLSPORT Lefty Shivambu/Gallo Images/Getty Images Laurence Griffiths/Getty Images Jasper Juinen/Getty Images Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images Omar Vega/LatinContent/Getty Images AP Photo/Rob Griffith Ina Fassbender/dpa via AP AP Photo/Mark J. Terrill Anthony Au-Yeung/Getty Images Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images Hagen Hopkins/Getty Images EPA/SYDNEY MAHLANGU EPA/Gavin Barker REUTERS/Carlos Garcia Rawlins REUTERS/Pedro Nunes REUTERS/David Gray REUTERS/Ivan Alvarado Валерий Шарифулин/ТАСС Артем Коротаев/ТАСС AP Photo/Paulo Duarte Jean Catuffe/Getty Images VI Images via Getty Images Anthony Au-Yeung/Getty Images Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket via Getty Images Carlos Rodrigues/Getty Images Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images Alex Reyes/LatinContent/Getty Images Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images Максим Туманов/ТАСС Петр Ковалев/ТАСС Артур Лебедев/ТАСС EPA/GEORGI LICOVSKI EPA/PETER DECONINCK EPA/JUAN CARLOS CARDENAS EPA/ROLF VENNENBERND REUTERS/Edgard Garrido Omar Vega/LatinContent/Getty Images Matthias Hangst/Getty Images Артем Коротаев/ТАСС