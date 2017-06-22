Футболист Сиани поблагодарил российских болельщиков за поддержку сборной Камеруна

Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в Санкт- Петербурге со счетом 1:1 в матче Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Камеруна по футболу Себастьян Сиани поблагодарил российских болельщиков, которые поддерживали его команду на стадионе "Санкт-Петербург" во время матча Кубка конфедераций против австралийцев. Об этом Сиани сказал журналистам.

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Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в Санкт- Петербурге со счетом 1:1 в матче Кубка конфедераций.

"Для нас поддержка российских болельщиков на трибунах стала сюрпризом. Было очень приятно, спасибо им за это", - сказал Сиани.

"В целом турнир организован отлично. Да, в Санкт- Петербурге у нас были проблемы с пробками, однако в Москве такого не было. Думаю, что во время чемпионата мира в следующем году все будет в порядке", - отметил он.

В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия - Камерун и Чили - Австралия.