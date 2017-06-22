Камерунский футболист Тейку назвал себя болельщиком московского "Спартака"

Тейку имеет опыт выступлений в чемпионате России - в 2013 году он играл за "Краснодар", а в 2015-м - за "Терек"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Камеруна по футболу Адольф Тейку заявил, что в России он болеет за московский "Спартак". Об этом он сказал журналистам.

Тейку имеет опыт выступлений в чемпионате России - в 2013 году он играл за "Краснодар", а в 2015-м - за грозненский "Терек".

"В России я больше всего слежу за "Спартаком", я - болельщик "Спартака". Знаю, что команда выиграла чемпионат и теперь сыграет в Лиге чемпионов. Чтобы говорить о шансах в этом турнире, надо знать, в какую группу попадет команда", - отметил камерунец.

В минувшем сезоне "Спартак" впервые за 16 лет стал чемпионом России по футболу.