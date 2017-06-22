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22 июня, 21:44
Тренер: отсутствие побед станет мотивацией для сборной Камеруна в матче с немцами
Сергей Савостьянов/ТАСС
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Хуго Броос отметил, что в игре с Австралией футболисты Камеруна должны были победить, но не реализовали свои шансы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Камеруна по футболу еще не одержала побед на Кубке конфедераций 2017 года и это может стать лучшей мотивацией для игроков в предстоящем матче с Германией. Об этом в четверг сказал журналистам после матча тренер камерунцев Уго Броос.

Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в Санкт- Петербурге со счетом 1:1.

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"Самое главное дождаться результата матча Германии и Чили. В зависимости от его исхода мы можем потерять последние шансы перед игрой с Германией. Мы еще не побеждали [на Кубке конфедераций] и это может стать лучшей мотивацией в предстоящем в воскресенье матче с Германией", - сказал он.

Броос отметил, что в игре с Австралией футболисты Камеруна должны были победить, но не реализовали свои шансы.

В группе B также выступают сборные Германии и Чили, которые свой матч проведут позднее в четверг в Казани. В турнирной таблице чилийцы и немцы делят первое место, набрав по три очка, в активе сборных Камеруна и Австралии по одному очку. В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия - Камерун и Чили - Австралия.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

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