Кэхилл: Россия подготовила первоклассные условия на Кубке конфедераций

Форвард сборной Австралии заявил, что ничья с камерунцами хороший результат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. России удалось подготовить первоклассные условия для команд на Кубке конфедераций по футболу. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал нападающий сборной Австралии Тим Кэхилл.

Тренер: футболисты Австралии будут играть на победу в матче Кубка конфедераций с чилийцами

"Поле в Санкт-Петербурге в хорошем состоянии. Россия подготовила первоклассные условия для команд, тренировочные площадки, стадионы, безопасность", - отметил Кэхилл.

Сборная Австралии сыграла вничью с камерунцами в матче второго тура группового этапа (1:1). "Хороший результат для нас. Мы могли выиграть, но в концовке больше заботились о том, чтобы сохранить ничью. Мы довольны, что набрали первое очко на турнире", - сказал Кэхилл.

В заключительном матче группового этапа австралийцы 25 июня сыграют против чилийцев. "Думаю, у нас хорошие шансы в следующем матче с командой Чили. Почему нет? Это одна из сильнейших команд в нашей группе, серьезный тест для нас", - отметил Кэхилл.

Матч с чилийцами может стать 100-м для 37-летнего Кэхилла в составе сборной Австралии.