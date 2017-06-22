Игрок: сборная Камеруна ощущает поддержку российских болельщиков на Кубке конфедераций

Тренер камерунцев Хуго Броос отметил, что африканская команда еще во время игры с чилийцами почувствовала, что российская публика "болеет за нас"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Команда Камеруна, сыгравшая в четверг вничью со сборной Австралии (1:1), почувствовала поддержку российских болельщиков на Кубке конфедераций. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал камерунский футболист Андре-Франк Замбо.

Игрок: сборная Камеруна должна была победить в матче Кубка конфедераций с австралийцами

"Очень рады этому. В течение турнира российские болельщики нас принимают очень тепло", - сказал футболист.

Тренер камерунцев Хуго Броос отметил, что африканская команда еще во время игры с чилийцами почувствовала, что российская публика "болеет за нас".

В группе B также выступают сборные Германии и Чили, которые проводят в эти минуты свой матч в Казани. В турнирной таблице чилийцы и немцы набрали по три очка, в активе сборных Камеруна и Австралии по одному очку. В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия - Камерун и Чили - Австралия.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.