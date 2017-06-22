Тренер: футболисты Австралии будут играть на победу в матче Кубка конфедераций с чилийцами

Игру с командой Камеруна главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу назвал "очень напряженной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Австралии, сыгравшая вничью с командой Камеруна в матче второго тура Кубка конфедераций, постарается извлечь максимум из предстоящей игры с Чили и добыть максимум очков. Об этом журналистам после матча сказал тренер Австралии Ангелос Постекоглу.

"Во всех играх мы хотим победить. Предстоит еще одна сложная встреча с одной из сильнейших команд [сборная Чили]. Постараемся извлечь максимальное количество очков", - сказал он.

Игру с командой Камеруна он назвал "очень напряженной". "Нам немного не хватило, особенно во второй половине матча. Мы иногда допускали небольшие ошибки, которые стояли нам дорого", - сказал наставник австралийской команды.

В группе B также выступают сборные Германии и Чили, которые свой матч проведут позднее в четверг в Казани. В турнирной таблице чилийцы и немцы делят первое место, набрав по три очка, в активе сборных Камеруна и Австралии по одному очку. В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия - Камерун и Чили - Австралия.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.