Игрок: сборная Камеруна должна была победить в матче Кубка конфедераций с австралийцами

Лучший игрок матча Андре-Фране Замбо Ангисса заявил, что разочарован ничейным исходом встречи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Камеруна должны были побеждать команду Австралии в матче Кубка конфедераций. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал камерунский футболист Андре-Фране Замбо Ангисса.

Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в Санкт-Петербурге со счетом 1:1. Ангисса забил мяч в составе сборной Камеруна и был признан лучшим игроком матча.

"Я разочарован, мы должны были победить в этом матче. Но не все окончено, будет игра с Германией. Мы сделаем все возможное, чтобы в этом матче победить", - сказал Ангисса.

В группе B также выступают сборные Германии и Чили, которые свой матч проведут позднее в четверг в Казани. В турнирной таблице чилийцы и немцы делят первое место, набрав по три очка, в активе сборных Камеруна и Австралии по одному очку. В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия - Камерун и Чили - Австралия.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.