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22 июня, 20:33
Дождь и радуга: болельщики перед матчем Чили - Германия устроили карнавал на улицах Казани
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В ярких одеждах с боди-арт на лицах и теле, под звуки дудок барабанов болельщики "оживили" центр Казани

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Болельщики сборных Чили и Германии всему миру доказали, что у природы нет плохой погоды. Под проливным дождем за четыре часа до начала футбольного матча Кубка конфедераций на "Казань-Арене" они устроили настоящий карнавал.

В ярких одеждах с боди-арт на лицах и теле, под звуки дудок барабанов болельщики "оживили" центр Казани. Чилийцы и немцы делали совместные фото, обменивались рукопожатиями и желали россиянам победы в предстоящем матче со сборной Мексики, который состоится 24 июня в столице Татарстана.

"Чи-чи, ле-ле, viva Чили"

Чилийские болельщики за сутки до начала матча стали прибывать в Казань. Вечером 21 июня в центре города играла чилийская музыка, болельщики бурно обсуждали предстоящий футбольный матч. Казанские кафе подготовились к приезду зарубежных гостей. В меню местных ресторанов появились чилийские "касуэла-де-аве" [куриный суп с картошкой и лапшой], "асадо" [мясо на гриле], "ломо-а-ля- побрэ" [говядина с картошкой и яйцом].

По словам казанских официантов, чилийцы оказались щедрыми на "чаевые". "Чилийские болельщики очень позитивные, поразило то, что не зная русского языка, они находили общий язык с российскими болельщиками. Они дружно кричали "чи-чи, ле-ле, viva Чили", разучивали русские слова "дружба", "вперед" и обменивались друг с другом футболками", - рассказал ТАСС директор одного из кафе Казани Сергей Кулагин.

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В Казань приехало до трех тысяч болельщиков команд. Чилийских фанатов оказалось большинство. Это заметно по группам людей, которые в разных уголках Казани поют гимн Чили, проходят по городским улицам с флагами этой страны.

Не омрачил настроение чилийцев проливной дождь, который накрыл центр города за четыре часа до начала матча. Они не стали прятаться под навесами, а продолжали праздничное шествие, которое было больше похоже на карнавал. Вскоре дождь прекратился и небо над Казанью украсила двойная радуга. Увидев ее, чилийские болельщики радостно застучали в барабаны и запели национальные песни.

Болельщиков из Германии на улицах Казани было значительно меньше. Они скромно стояли возле зданий кафе и ресторанов, обсуждая предстоящий матч. Немцы улыбались, глядя на шумное шествие чилийцев, иногда с ними фотографировались.

Предматчевые прогнозы

Иностранные болельщики спорили друг с другом и о том, кто одержит вверх в матче Чили - Германия. Не остались в стороне и россияне. Так, например, большинство жителей Казани сделало ставку на немцев. Сделал свой прогноз и посол Казани на чемпионате мира по футболу 2018 года певица Нюша, которая за несколько часов до начала матча дала пресс- конференцию.

"Я поняла, как бы мне не нравилась команда Чили, больше шансов у немецкой команды. Поэтому тут надо делать свое дело хорошо. Мне кажется, что немецкая команда проявляет себя более активно. Склоняюсь почему-то к тому, что сегодня она выиграет", - сказала певица, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о прогнозах на предстоящий матч.

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Воздержались от прогнозов футболисты сборной России, которые в четверг также приехали в Казань. Их встречали болельщики возле отеля, в котором они будут жить.

Памятные мероприятия

За три часа до начала матча в Казани также прошли памятные мероприятия с участием вице-премьера РФ, президента Татарстана Рустама Минниханова и главы Немецкого футбольного союза Райнхарда Гринделя. Они были посвящены Дню памяти и скорби, памятной дате начала Великой Отечественной войны.

Участники церемонии возложили цветы в Парке Победы. По данным пресс-службы Минниханова, представители Германии сами изъявили желание принять участие в мероприятии. Самих футболистов сборной Германии на церемонии не было.

Встреча между сборными Германии и Чили начнется в 21:00 мск.

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