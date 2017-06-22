Тер Штеген займет место в воротах сборной Германии в матче Кубка конфедераций с чилийцами

Матч Германия - Чили пройдет в Казани и начнется в 21:00 мск

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Вратарь Марк-Андре тер Штеген выйдет в стартовом составе сборной Германии по футболу на матч второго тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола.

Тер Штеген в воротах сборной Германии заменил Бернда Лено. Полностью состав немцев выглядит следующим образом: Тер Штеген, Шкодран Мустафи, Йонас Хектор, Маттиас Гинтер, Юлиан Дракслер (капитан команды), Леон Горецка, Ларс Штиндль, Эмре Джан, Никлас Зюле, Йозуа Киммих, Себастьян Руди. У команды Чили на поле появятся: Джонни Эррера, Маурисио Исла, Алексис Санчес, Артуро Видаль, Пабло Эрнандес, Эдуардо Варгас, Жан Босежур, Гари Медель (капитан команды), Гонсало Хара, Чарлес Арангис, Марсело Диас. Матч Германия - Чили пройдет в Казани и начнется в 21:00 мск.