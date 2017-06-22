Мутко поблагодарил болельщиков сборной России за аплодисменты после матча с португальцами

Российские футболисты в среду проиграли португальцам со счетом 0:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций в Москве

Российские футболисты в среду проиграли португальцам со счетом 0:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций в Москве. После финального свистка игроки отправились к трибунам поблагодарить болельщиков за поддержку и получили в ответ аплодисменты.

"Я искренне признателен болельщикам, которые проводили команду аплодисментами, и она не убежала в подтрибунное помещение, потому что видела, что ее труд и работу оценили. Если мы так будем двигаться, поверьте, победы к нам придут. А то, что португальцы на голову выше в классе, абсолютно понятно, Криштиану [Роналду] меня всегда впечатлял и вчера это повторил. Он появляется там, где нужно, это уникальный игрок, номер один в мировом футболе", - сказал Мутко.

"Георгий Джикия в конце матча мог забить, пролети мяч сантиметрами ниже - мы были бы в другом настроении: сейчас бы говорили, какой у нас хороший тренер и великая команда; он промазал - и мы говорим немного в других тонах. Мне хочется, чтобы было, как в цивилизованных странах: да, команда может проиграть, но мы будем с ней всегда", - добавил вице-премьер.