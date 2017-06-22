Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в матче Кубка конфедераций

Встреча завершилась со счетом 1:1

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Камеруна по футболу сыграла вничью с командой Австралии со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России. На встрече, состоявшейся в Санкт-Петербурге, присутствовал 35 021 зритель.

В составе камерунцев забитым мячом отметился Андре-Франк Замбо Ангисса (45-я минута), у австралийцев отличился Марк Миллиган (60, с пенальти). Пенальти в ворота сборной Камеруна был назначен после просмотра момента нарушения правил с помощью системы видеоассистентов рефери (VAR).

Лучшим игроком встречи был признан Ангисса.

Данный матч стал первым очным противостоянием этих сборных в истории. Лучшим результатом обеих команд на Кубке конфедераций является второе место. Камерунцы завоевали серебряные медали в 2003 году, австралийцы - в 1997-м.

В группе B также выступают сборные Германии и Чили, которые свой матч проведут позднее в четверг в Казани. В турнирной таблице чилийцы и немцы делят первое место, набрав по три очка, в активе сборных Камеруна и Австралии по одному очку. В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия - Камерун и Чили - Австралия.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.