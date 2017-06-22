Сборная России прибыла в Казань для проведения матча Кубка конфедераций с мексиканцами

Встреча Россия - Мексика пройдет 24 июня на "Казань-Арене", начало - в 18:00

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу прибыла в Казань, где проведет матч третьего тура группового этапа Кубка конфедераций против команды Мексики.

Сборная прибыла в гостиницу в Казани. Встретили человек 20. Среди них оказался китаец, который хотел взять автограф у Романа Нойштедтера:) pic.twitter.com/dFgEIudCgm

Встреча Россия - Мексика пройдет 24 июня на "Казань-Арене", начало - в 18:00. Игру обслужит бригада из Саудовской Аравии во главе с Фахадом Аль Мирдаси.

В параллельном матче, который пройдет в Санкт- Петербурге, сыграют португальцы и новозеландцы.

После двух туров в турнирной таблице группы A сборные Португалии и Мексики делят первое место, набрав по четыре очка, российская команда идет третьей с тремя баллами, замыкают таблицу новозеландцы, не имея в активе ни одного очка. Кубок конфедераций завершится 2 июля.