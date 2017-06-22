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22 июня, 18:44
Мутко призвал доверять Черчесову на посту главного тренера сборной России
Александр Демьянчук/ТАСС
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По словам вице-премьера РФ, Черчесов будет работать до чемпионата мира

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко призвал общественность доверять главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Об этом Мутко сообщил журналистам после возложения цветов в Парке победы в Казани.

Российские футболисты в среду проиграли португальцам со счетом 0:1 в матче Кубка конфедераций в Москве.

"Сегодня вся ответственность на главном тренере, это его мысли, знания команды и каждого игрока отдельно. Давайте ему просто доверять, превратим футбол в просто футбол, а не так, чтобы каждый после матча высказывал свою любовь или нелюбовь. Знаете, на моей спине взгляды тысячи людей, которые ждут, чтобы провалился я или сборная. Мне этого достаточно, я это знаю, потому что не первый день этим занимаюсь", - сказал Мутко.

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"Давайте просто доверять тренеру, если бы я не видел, как он работает, я бы ничего не говорил, а он работает - думает, фантазирует, пытается привить что-то ребятам, и мы видим, что это начинает реализовываться. Дайте ему шанс, давайте не будем шарахаться и плясать только от результата: сегодня он положительный - все довольны, завтра отрицательный - и сразу все по-другому. Мы же видели, как он произвел замены, и команда во втором тайме заиграла. Я видел их состояние после матча, как они были расстроены в раздевалке, это дорогого стоит - они хотят играть за страну", - отметил собеседник.

"Федун [владелец "Спартака"] сказал, что не совсем понял состав? Знаете, у нас помимо Леонида Арнольдович есть еще Геннадий Сергеевич Орлов, еще много экспертов, но ни один из них за последние годы не пришел ко мне и не сказал: "Давайте я возьму сборную и сделаю из нее что-то". Так что давайте они со своим мнением останутся в стороне. Успокойтесь, Черчесов будет трудиться до чемпионата мира, передайте привет тем, кто им недоволен", - добавил вице-премьер.

В третьем матче группового этапа Кубка конфедераций россияне в субботу сыграют против команды Мексики. Матч Россия - Мексика начнется в 18:00 мск. После двух туров в турнирной таблице группы A сборные Португалии и Мексики делят первое место, набрав по четыре очка, российская команда идет третьей с тремя баллами, замыкают таблицу новозеландцы, не имея в активе ни одного очка. Кубок конфедераций завершится 2 июля.

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