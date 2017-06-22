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22 июня, 18:14
Мутко и глава Немецкого футбольного союза возложили цветы в Парке Победы в Казани
Марат Абулхатин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС, архив
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Представители Германии сами изъявили желание принять участие в мероприятии

КАЗАНЬ, 22 июня. /Корр. ТАСС Гулия Керлин/. Вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко, президент Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель в День памяти и скорби возложили цветы в Парке Победы в Казани, передает корреспондент ТАСС с места событий.

22 июня в Казани пройдет матч группы B Кубка конфедераций по футболу, в котором сыграют сборные Германии и Чили. Встреча начнется в 21:00 мск.

По данным пресс-службы Минниханова, представители Германии сами изъявили желание принять участие в мероприятии. Самих футболистов сборной Германии на церемонии не было.

Ежегодно 22 июня в России отмечается День памяти и скорби - памятная дата начала Великой Отечественной войны. В этот день на территории России приспускают государственные флаги. Всем учреждениям культуры, каналам телевидения и радиостанциям рекомендовано не включать в программу развлекательные передачи, а также рекламу. Руководители страны возлагают траурные венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

В регионах проходят встречи с ветеранами и другие мероприятия, посвященные памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Во многих городах проводятся минуты молчания.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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