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22 июня, 17:07
Американец Гейгер рассудит сборные Португалии и Новой Зеландии в матче Кубка конфедераций
EPA/ARMANDO BABANI
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Встреча состоится 24 июня на стадионе "Санкт-Петербург"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Бригада арбитров во главе с американцем Марком Гейгером обслужит матч заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций по футболу между сборными Новой Зеландии и Португалии. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Его ассистентами будут канадец Джо Флетчер и американец Си Джей Морганте. Резервным судьей назначен словенец Дамир Скомина. Видеоассистентами на матче выступят бразилец Сандро Риччи, словенец Юре Прапротник и румын Овидиу Хацеган.

Матч группы А между сборными Новой Зеландии и Португалии состоится 24 июня на стадионе "Санкт-Петербург".

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

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