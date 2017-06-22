Станция "Крестовский остров" в Петербурге закрыта на вход из-за большого пассажиропотока

На стадионе "Санкт-Петербург" в 18:00 начнется матч Кубка конфедераций между сборными Австралии и Камеруна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Станция метро "Крестовский остров", расположенная рядом со стадионом в Санкт-Петербурге, где в четверг состоится матч Кубка конфедераций между сборными Камеруна и Австралии, закрыта на вход из-за большого пассажиропотока. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена Санкт-Петербурга.

"В 16:30 мск станция "Крестовский остров" закрыта на вход, работают все три эскалатора на выход, по причине большого потока пассажиров на футбол", - говорится в сообщении.

Ранее петербургский метрополитен сообщал, что после первого матча Кубка конфедераций был зафиксирован наибольший пассажиропоток на станции "Крестовский остров" рядом со стадионом "Санкт-Петербург" - 10 тыс. пассажиров в час. В этот день станцией воспользовались 41 тыс. пассажиров, хотя обычно станция обслуживала до 19 тыс. пассажиров.

Начало матча Камерун - Австралия - в 18:00 мск.