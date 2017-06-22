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22 июня, 16:58
Аль Мирдаси из Саудовской Аравии рассудит сборные России и Мексики в Кубке конфедераций
EPA/DEAN PEMBERTON
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Матч пройдет 24 июня в Казани, начало - в 18:00 мск

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Бригада арбитров из Саудовской Аравии во главе с Фахадом Аль Мирдаси обслужит матч третьего тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола.

Его ассистентами будут Абдула Альшалваи и Мохаммед Аль Абакри, резервным судьей - Алиреза Фагани из Ирана, видеоассистентами - Равшан Ирматов из Узбекистана и иранец Реза Сохандан, помощником видеоассистента - американец Жаир Марруфо.

Матч Россия - Мексика пройдет 24 июня в Казани, начало - в 18:00. После двух туров в турнирной таблице группы A сборные Португалии и Мексики делят первое место, набрав по четыре очка, российская команда идет третьей с тремя баллами, замыкают таблицу новозеландцы, не имея в активе ни одного очка. Кубок конфедераций завершится 2 июля.

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