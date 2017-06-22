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22 июня, 16:52
Минуллина: Кубок конфедераций поможет Татарстану привлечь новых инвесторов
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По словам главы Агентства инвестиционного развития Татарстана, после матча Мексика - Португалия ряд зарубежных СМИ сделал репортажи о Казани, которые увидели тысячи людей по всем миру

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Крупные спортивные события, в числе которых Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу, помогут Татарстану привлечь новых инвесторов и укрепиться на мировом инвестиционном рынке. Об этом сообщила журналистам руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

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"Да, можно так сказать. Безусловно, от крупных соревнований, таких как Кубок конфедераций, наступает "олимпийский эффект" и к нам приходит инвестор", - отметила она, отвечая на вопрос ТАСС об экономическом эффекте, которого ожидают власти Татарстана от проведения Кубка конфедераций в Казани.

По ее словам, после матча Мексика - Португалия (2:2) ряд зарубежных СМИ сделал репортажи о Казани, которые увидели тысячи людей по всем миру.

"Би-би-си про нас написала, их аудитория в среднем больше, чем 300 млн человек, CNN - тоже, их аудитория больше, чем 250 млн человек в среднем, "Евроспорт" (17 млн человек). И потом, это только я называю крупнейшие сообщества, информационные агентства, а на них же ссылаются другие. Конечно, любое упоминание о Казани в крупных СМИ дает свой экономический эффект", - рассказала она.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Казань принимает четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион был построен в 2013 году. 

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