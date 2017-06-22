Минуллина: Кубок конфедераций поможет Татарстану привлечь новых инвесторов

По словам главы Агентства инвестиционного развития Татарстана, после матча Мексика - Португалия ряд зарубежных СМИ сделал репортажи о Казани, которые увидели тысячи людей по всем миру

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Крупные спортивные события, в числе которых Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу, помогут Татарстану привлечь новых инвесторов и укрепиться на мировом инвестиционном рынке. Об этом сообщила журналистам руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

"Да, можно так сказать. Безусловно, от крупных соревнований, таких как Кубок конфедераций, наступает "олимпийский эффект" и к нам приходит инвестор", - отметила она, отвечая на вопрос ТАСС об экономическом эффекте, которого ожидают власти Татарстана от проведения Кубка конфедераций в Казани.

По ее словам, после матча Мексика - Португалия (2:2) ряд зарубежных СМИ сделал репортажи о Казани, которые увидели тысячи людей по всем миру.

"Би-би-си про нас написала, их аудитория в среднем больше, чем 300 млн человек, CNN - тоже, их аудитория больше, чем 250 млн человек в среднем, "Евроспорт" (17 млн человек). И потом, это только я называю крупнейшие сообщества, информационные агентства, а на них же ссылаются другие. Конечно, любое упоминание о Казани в крупных СМИ дает свой экономический эффект", - рассказала она.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Казань принимает четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион был построен в 2013 году.