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22 июня, 16:42
Мацуев: российские болельщики показали, что являются самыми гостеприимными
Сергей Виноградов/ТАСС
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Пианист отметил достойное поведение болельщиков, которые до конца поддерживали российскую сборную в матче Кубка конфедераций с португальцами и с уважением отнеслись к гостям

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российские болельщики на Кубке конфедераций по футболу 2017 года в очередной раз продемонстрировали невероятное гостеприимство. Такое мнение в интервью официальному порталу для болельщиков чемпионата мира 2018 года в России Welcome2018.com после матча Россия - Португалия высказал посол ЧМ-2018 пианист Денис Мацуев.

Сборная России в среду в Москве в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций уступила команде Португалии со счетом 0:1. Гол на 8-й минуте забил Криштиану Роналду.

"Вдвойне добавляло эмоций то, что этот праздник проходил на родном мне стадионе, где мой любимый клуб "Спартак" совсем недавно стал чемпионом страны, - сказал Мацуев. - И стадион "Спартак" подтвердил свою уникальность - акустика, атмосфера и театральность создали удивительную картину".

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Мацуев отметил достойное поведение болельщиков, которые до конца поддерживали российскую сборную и с уважением отнеслись к гостям. "В матче с Португалией меня просто восхитили наши болельщики, - сказал артист. - Поддержали команду, даже после поражения наградили аплодисментами - это дорогого стоит. Но дело даже не в децибелах и уникальной энергетике, которую они передавали нашей команде - было крайне приятно видеть, с каким почтением они отнеслись к нашим гостям; мы в очередной раз показали, что наши болельщики очень гостеприимны, и пусть злые языки не говорят, что у нас агрессивные хулиганы - я всегда был уверен, что к нам это отношения не имеет".

Музыкант выразил мысль, что российская сборная обретает новую команду, у которой достойное будущее. "Когда мы вылетали из отборочных турниров чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов, когда терпели неудачи на чемпионате мира в Бразилии, это, признаюсь, воспринималось как нечто должное, мы на тот момент привыкли к поражениям, - сказал Мацуев. - А сейчас, несмотря на проигрыш, осталось какое-то светлое послевкусие, потому что мы сыграли очень достойно с сильным соперником, чемпионом Европы, Россия показала себя настоящей командой, Станислав Черчесов - это тренер, у которого ни одна команда не будет играть спустя рукава. Теперь лечу срывать голос в Казань на матч с Мексикой, к счастью, в этот день у меня нет концерта и я смогу попасть на стадион, вот матч-открытие с Новой Зеландией я смотрел по телевизору в Дрездене, через пять минут после финального свистка я уже вышел на сцену".

В заключение Мацуев отметил организацию турнира. "Кубок конфедераций организован на самом высшем уровне, - сказал Мацуев. - Хочется сказать браво и организаторам, и волонтерам, и болельщикам, и, конечно, нашей команде. В среду сборная Новой Зеландии показала, что играть с Мексикой можно, так что желаю успехов команде России".

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