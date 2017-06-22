Певица Нюша готова выступить на церемонии открытия ЧМ-2018 по футболу

Также певица рассказала, что в четверг она планирует в Казани посетить матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили и отдает предпочтение немецкой сборной

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Посол Казани на чемпионате мира футболу 2018 года, певица Нюша, которая выступала на церемонии открытия Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге, хотела бы выступить на торжественной церемонии открытия мирового первенства по футболу в следующем году. Об этом певица сообщила в четверг журналистам.

"С певцом Сергеем Лазаревым я выступала на церемонии открытия Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге. Мне кажется, что очень здорово получилось, прекрасная церемония открытия, одно из масштабных событий, в котором я принимала участие в качестве артиста. Я поняла, что с удовольствием бы выступила и на открытии чемпионата мира по футболу 2018 года. Поэтому, если ко мне такие предложения будут поступать, то я с удовольствием откликнусь на них", - сказала певица.

Она отметила, что в качестве посла Казани на чемпионате мира по футболу она провела ряд встреч с детьми, подростками, в том числе и в Казани. "Казань - очень красивый город. Хочу отметить, что жители города могут гордиться своей активной, отзывчивой и позитивной молодежью", - добавила певица.

Певица добавила, что Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу заставят иностранных гостей посмотреть на Россию исключительно положительным взглядом. "Подобные мероприятия всегда нацелены на то, чтобы людей сближать. Так же, как и творческое пространство, страны воссоединяются для глобальных общих дел. Атмосфера на открытии [Кубка конфедераций] была очень дружелюбной, позитивной. Я думаю, что данное событие в классической форме должно все-таки прозвучать на самой положительной ноте. Я надеюсь, что это заставит наших иностранных гостей посмотреть на нашу страну под другим углом", - сообщила она, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

По ее словам, в четверг она планирует в Казани посетить футбольный матч между сборными Германии и Чили и отдает предпочтение немецкой сборной. Встреча начнется в 21:00 мск.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей. Финал турнира пройдет в Санкт- Петербурге.

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