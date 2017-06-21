По мнению бывшего вратаря сборной СССР Анзора Кавазашвили, несмотря на собранность, футболисты сборной России испытывали мандраж

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Обвинения в адрес сборной России по футболу в поражении от команды Португалии в матче Кубка конфедераций напрасны. Такое мнение ТАСС высказал бывший вратарь московского "Торпедо", "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили.

"Сборную России ни в коем случае нельзя винить в этом поражении. Команда новая и еще не сыгранная. Сборной нужно время, но, к сожалению, проиграв португальцам, наша команда поставила себя в крайне затруднительное положение перед последним туром. Нам нужно во что бы то ни стало обыграть сборную Мексики, чтобы продолжить выступление на турнире", - сказал Кавазашвили.

"На мой взгляд, несмотря на собранность, футболисты сборной России испытывали мандраж. Молодым футболистам удалось его подавить за счет жесткой игры, но, к сожалению, было допущено много ошибок. После победы над командой Новой Зеландии (2:0 - прим. ТАСС), где нашей сборной давали простор, было сложно перестроиться под коллективные и индивидуальные действия португальцев. В технических и тактических действиях сборная России должна была прибавить, чтобы иметь малейшее преимущество над португальцами, но к сожалению, нам этого сделать не удалось", - отметил Кавазашвили.

Сборная России в матче с португальцами не нанесла ни одного удара в створ ворот. Под руководством Станислава Черчесова такого ранее не случалось.

"Сожалею, что наша национальная команда не имеет чистого центрального нападающего. Если был бы здоров Артем Дзюба, на мой взгляд, он прекрасно бы сыграл в паре с Федором Смоловым, но в первую очередь сказалась нехватка Олега Шатова на позиции атакующего полузащитника. Да, мы можем рассчитывать на травмированных игроков в дальнейшем, но сейчас болельщик хочет видеть зрелую команду во всех линиях - к сожалению, у нас в данный момент ее нет", - сказал он.

Как профессионал, никогда не буду винить вратаря в пропущенном голе

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев после матча заявил, что пропущенный гол - на 80 процентов его вина.