Главврач станции скорой и неотложной медицинской помощи Николай Плавунов сообщил, что гости турнира редко обращаются за медпомощью

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Специальный англоязычный пульт создан на Станции скорой помощи им. А. С. Пучкова в Москве для обеспечения безопасности в период Кубка конфедераций, дежурство на спортивных объектах обеспечено в полном объеме, заявил главврач станции скорой и неотложной медицинской помощи Николай Плавунов.

"На Станции скорой помощи функционирует специальный англоязычный пульт, на котором работают диспетчеры со знанием языка и врач-консультант. Обращаемость невысокая, видимо, наши гости приезжают с хорошим состоянием здоровья", - сказал Плавунов на пресс-конференции в четверг.

Он также отметил, что на спортивных объектах в полном объеме обеспечено дежурство бригад скорой помощи. По его словам, в течение матча в среднем происходит 10-15 обращений к медикам.

"На матч мы выставляем 11 бригад в периметр стадиона, бригады дежурят во всех медпунктах. Помимо этого, 12 бригад скорой медицинской помощи - на подстанции у стадиона. Плюс, мы имеем определенный резерв до 15 бригад скорой помощи на случай непредвиденных ситуаций", - сказал он.

Плавунов подчеркнул, что, согласно требованиям ФИФА, замена бригады в период соревнований должна происходить в течение 15 минут, доставка пострадавшего члена спортивной делегации в больницу - в течение 15 минут.

"Важный оценочный показатель - доступность. В этом отношении мы понимаем, что многие гости мероприятия приезжают в Москву. С 15 мая на нашем сайте появилась страница, помимо информации, есть видеоролик, как обратиться в скорую медпомощь", - добавил главврач.

На ЧМ-2018 количество бригад медпомощи увеличится вдвое

По словам Плавунова, число бригад скорой помощи, задействованное на ЧМ по футболу в 2018 году, увеличится вдвое по сравнению с Кубком конфедераций.

"Если сравнивать количество бригад, которые уже задействованы на стадионе "Спартак", количество бригад возрастет примерно в два раза", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

Плавунов пояснил, что к чемпионату мира появится новый спортивный объект на 84 тыс. зрителей. "При этом будет определенная фанзона, которой тоже потребуется обеспечение из трех-четырех машин скорой помощи".