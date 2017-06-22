Весь персонал Кубка конфедераций в Москве прошел вакцинацию против различных болезней

Перед началом турнира также были проведены учения на стадионах, в которых был задействован медперсонал

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Все сотрудники обслуживающего персонала в Москве прошли вакцинацию против различных видов распространенных инфекционных заболеваний на период проведения Кубка конфедераций в столице. Об этом в четверг сообщила журналистам главврач соревнований на объектах Кубка конфедераций в Москве Ирэна Погонченкова.

"Персонал обеспечен изготовленной по индивидуальным размерам униформой, средствами радиосвязи, оргтехникой, укладками мобильных врачебно-сестринских бригад. Почти 6 тыс. человек, принимающих участие в обслуживании Кубка конфедерации, обследованы и прошли вакцинацию против различных видов распространенных инфекционных заболеваний", - сказала она.

При подготовке к турниру была разработана подробная схема расстановки персонала и подобраны необходимые сотрудники. "В их задачи входит медицинское обеспечение спортсменов, арбитров, гостей и зрителей в местах проведения соревнований, тренировок и проживания в аккредитованных гостиницах, где также в круглосуточном режиме будут дежурить выездные бригады Центра экстренной медицинской помощи и скорой помощи", - добавила Погонченкова.

Обучение по программе повышения квалификации "Экстренная медицинская помощь" при проведении Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу в 2018 году прошли 248 медицинских работников. Кроме того, в Дипломатической академии МИД России 109 работников Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова прошли обучение английскому языку.

В преддверии турнира персонал, задействованный в медобеспечении Кубка конфедераций, также принял участие в учениях на стадионе "Спартак", сообщила Погонченкова.

"Департаментом здравоохранения города Москвы был утвержден и отработан план тренировок медицинского персонала на стадионе "Спартак" совместно с АНО "Оргкомитет "Россия-2018" с 18 апреля по 17 мая 2017 года", - сказала она.

В рамках тренировок были проверены навыки мобильных бригад на поле, проведены учения на стадионе. В качестве тестовых мероприятий осуществлено медицинское обеспечение трех матчей футбольного клуба "Спартак" в рамках чемпионата России по футболу (25 апреля, 6 и 17 мая).

Стартовавший 17 июня Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Турнир завершится 2 июля.