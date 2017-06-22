Метшин: проведение Кубка конфедераций приближает Казань к мечте принять Олимпийские игры

Ранее власти Казани неоднократно заявляли о желании принять у себя Олимпийские игры

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Проведение таких крупных международных соревнований, как Кубок конфедераций по футболу, приближает Казань к мечте принять Олимпийские игры. Об этом на встрече с журналистами заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Ранее власти Казани неоднократно заявляли о желании принять у себя Олимпийские игры.

"Подвижек нет, кроме того, что мы об этом мечтаем. Каждое международное мероприятие, какими являются Кубок конфедераций и чемпионат мира, делает Казань более подготовленной, ведь такое крупное событие требует огромной подготовки. Но нам еще нужно вывести город на совершенно новый уровень во многих аспектах, надо шагать вперед. Но любое такое событие, само собой, приближает нас к мечте", - рассказал Метшин.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Казань принимает три встречи группового этапа и один из полуфиналов. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.